Paulina Krumbiegel è una nuova giocatrice delle Juventus Women!



Benvenuta — JuventusFC (@juventusfc) May 7, 2024

Colpo di mercato per la Juventus Women, che ingaggia Paulina Krumbiegel ( QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE ). Ne dà notizia il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale., dal 1° luglio 2024, sarà una nuova giocatrice delle. È ufficiale il passaggio in bianconero della, dalle tedesche dell'e vestirà i nostri colori dopo aver indossato nelle ultime cinque stagioni quelli dell'Hoffenheim, squadra della massima serie tedesca, dove è arrivata dodicenne per proseguire il suo percorso nelle Giovanili prima di approdare in Prima Squadra. KUna nuova esperienza che ha descritto così al suo arrivo: «La Juventus è un grande club, con ambizioni importanti. Volevo cogliere l'occasione di giocare all'estero e sperimentare un'altra cultura, un'altra competizione e un altro campionato. Voglio vincere dei titoli qui». Pedina fondamentale per il suo Hoffenheim, dal 2019/2020 Paulina è cresciuta tanto sotto l'aspetto fisico, tecnico e mentale guadagnandosi anche le prime chiamate della Germania con la quale è anche già andata a segno.Esterno basso, alto o a tutta fascia, una delle sue migliori qualità è la: Paulina, infatti, può ricoprire anche il ruolo di centrocampista, di mezz'ala nello specifico. Siamo sicuri che la sua versatilità sarà un prezioso valore aggiunto per la nostra squadra. Benvenuta, Paulina, ci vediamo in campo!Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.