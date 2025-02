Paul Pogba, quando finisce la squalifica e dove può giocare

Getty Images

L’incubo di Paulsta per finire. Dopo la lunga squalifica per doping, l’ex centrocampista dellasi avvicina al rientro in campo. La sua ultima partita ufficiale risale a settembre 2023, prima dello stop dovuto alla positività al testosterone riscontrata dopo, nella prima giornata della stagione 2023/24.Inizialmente squalificato per quattro anni, Pogba ha visto la sua pena ridotta a 18 mesi grazie al ricorso al TAS di Losanna. Il francese potrà tornare a giocare a partire dall’, ma per ora resta senza squadra dopo aver rescisso il contratto con la Juventus.

Quale futuro per Pogba?

L’ipotesi più concreta porta negli Stati Uniti, dove l’Inter Miami di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets potrebbe accoglierlo. Pogba è stato avvistato a Miami, dove ha anche avuto un incontro con David Beckham, proprietario del club, alimentando le voci di un possibile trasferimento in MLS.Ma c’è chi sogna un suo ritorno in Europa. Dwight Yorke, ex attaccante del Manchester United, ha suggerito ai Red Devils di dargli una terza opportunità, vista la crisi della squadra: “Se puoi prendere un giocatore gratis che è migliore di quelli che hai, perché non farlo? Gli darei un contratto fino a fine stagione per vedere cosa può fare”.Pogba deciderà nelle prossime settimane, ma il suo ritorno è sempre più vicino.