Pogba bis, tutte le tappe del fallimentare ritorno alla Juventus

16/7/2022 – Pogba denuncia alla Procura di Torino alcuni tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per 13 milioni di euro.

25/7/2022 – 5/9/2022 – Infortunio al menisco: Pogba salta la preparazione e la prima parte della stagione.

3/8/2022 – La Procura di Parigi apre le indagini preliminari per il caso estorsione.

2/9/2022 – La Procura di Parigi apre un’indagine giudiziaria per estorsione con armi, sequestro di persona o sequestro di persona in banda organizzata e partecipazione a un'associazione per delinquere.

5/9/2022 – 26/1/2023 – Pogba decide di operarsi al menisco e rimane fermo per più di 4 mesi.

14/9/2022 – Il fratello Mathias e altre tre persone vengono poste in stato di fermo per il caso estorsione.

1/2/2023 – 27/2/2023 – Pogba torna tra i convocati, ma poco dopo si ferma per uno stiramento all’inguine.

12/3/2023 – 11/4/2023 – Pochi minuti in campo con Torino e Roma, poi si ferma nuovamente per un problema agli adduttori.

15/5/2023 – 20/6/2023 – Trova continuità e minutaggio, ma poi va di nuovo KO per un problema muscolare alla coscia.

11/9/2023 – Arriva la positività all’antidoping risalente alla prima partita della stagione contro l’Udinese.

14/9/2023 – Pogba chiede le controanalisi.

6/10/2023 – Le controanalisi confermano la positività.

29/2/2024 – Arriva la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping: 4 anni di squalifica, accolte le richieste della Procura.

Sorpresa o shock non sono esattamente le definizioni migliori per raccontare le ultime su Paul La maxi squalifica era attesa , seppur qualcuno si aspettava potesse essere mitigata. Comunque, in diversi già intravedevano all'orizzonte la parola fine alla carriera del centrocampista francese che, nella sua prima esperienza in bianconero, aveva fatto sognare i tifosi bianconeri.. Sul pullman scoperto che si faceva largo tra le vie del centro, nell'estate del 2014, il giovanissimo Pogba, abbracciato ad Antonio Conte, ascoltava i cori dei tifosi e sorrideva: "". Già allora, le voci di mercato si moltiplicavano. Fino a diventare realtà, più tardi, con il passaggio al Manchester United. Un trasferimento che ha arricchito le casse bianconere e, di fatto, portato il club ad un nuovo livello. Ai tifosi, però, rimasero gli strascichi: qualche giochetto comunicativo di troppo tra lui e lo sponsor, qualcosa che nel 2016 venne letto come una mancanza di rispetto, sentimento esacerbato dalla delusione di veder partire un calciatore del suo livello.. Il ritorno a Torino, le ali di folla che lo hanno accompagnato da Caselle al JMedical, quell'aereo che in migliaia hanno seguito in diretta. Pazzesco, ripensarlo oggi. Eppure, glaciali come si deve essere nelle analisi, al di là di quello che ci dice il cuore, si può dire che il fallimento era già allora dietro l'angolo. La cartella medica di Pogba era piena di sto e problemi ma, certo, immaginare quanto successo era ugualmente difficile.