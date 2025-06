Paul Pogba al Monaco ora è ufficiale: tutti i dettagli

Fine della squalifica e ritorno al calcio giocato

Ora è ufficiale: Paul Pogba riparte dal Principato. Il centrocampista francese ha firmato un contratto biennale con l’AS Monaco, valido fino al 30 giugno 2027. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club monegasco. Si tratta di un debutto assoluto per Pogba in Ligue 1, nonostante la sua carriera sia iniziata in Francia, al Le Havre.Dopo 18 mesi di squalifica per doping, terminati a marzo 2025, Pogba è pronto a tornare protagonista. L'ultima partita disputata risale al 3 settembre 2023, con la Juventus contro l’Empoli. Ora, superate le visite mediche e messo nero su bianco l’accordo, il centrocampista è pronto a rimettersi in gioco.

Una carriera di successi tra Juventus e Manchester United

Obiettivo Mondiale 2026

Pogba ha costruito una carriera ricca di trionfi. Alla Juventus ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe, arrivando anche in finale di Champions League nel 2015. Al Manchester United ha aggiunto una Europa League e una Coppa di Lega inglese. In totale, ha disputato 423 partite di club con 73 gol e 90 assist.Il ritorno al calcio giocato ha anche un obiettivo personale: riconquistare la Nazionale. Con 91 presenze e una Coppa del Mondo vinta nel 2018, Pogba spera in una convocazione per i Mondiali del 2026. Il Monaco, intanto, potrà contare su un campione ritrovato, pronto a brillare anche in Champions League.