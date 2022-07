è il nome che ha fatto un balzo in cima alla lista della spesa della, per la difesa. A raccontare un retroscena sul difensore delè la Gazzetta dello Sport: "La sera del 16 marzo, la Juve salutò la Champions dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Villarreal all’Allianz Stadium. La seconda delle tre reti degli spagnoli, quella che di fatto chiuse i conti per la qualificazione, la firmò Pau Torres. Uno che solitamente i gol li evita. Di mestiere fa infatti il difensore centrale. Max Allegri uscì dal campo segnandosi il suo nome. «Questo è forte», si appuntò il tecnico bianconero e non certo per il gol segnato".