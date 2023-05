Dall'editoriale di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: "Non è, effettivamente, il massimo scendere a patti con chi ha istruito processi calpestando non pochi diritti (nel caso del procedimento sulle plusvalenze) e con chi ha punito perché voleva e doveva colpire. Se è stata una buona decisione lo dirà solo il tempo e la rapidità con la quale la Juventus sarà in grado di ricostruirsi un futuro. Perché se c’è una buona notizia per la gente juventina è che da oggi il futuro è meno nebbioso e un po’ più programmabile".