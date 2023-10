Cosa dice il codice di giustizia sportiva sulla riduzione delle pene? La sanzione può ridursi in caso di patteggiamento del giocatore sotto indagine: la strategia di Fagioli è stata l’autodenuncia alla Procura federale. Tutto, scrive la Gazzetta dello Sport, per avere uno sconto sostanzioso sulla pena. "Gli articoli 126 e 127 sempre del Codice di Giustizia Sportiva definiscono due diversi casi di patteggiamento: il primo precede l’atto di chiusura indagini e(con Chiné che manda l’accordo al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, il quale, entro 10 giorni, può formulare rilievi); il secondo è relativo a un accordo successivo, tra il deferimento e la prima udienza, e può diminuire la sanzione di un terzo, e qui Chiné manderebbe l’accordo al Tribunale federale. C’è anche un’altra possibilità (articolo 128),: se porteranno informazioni utili a comprendere dove, come e da chi nascano determinati giri di scommesse, la Procura federale può proporre uno sconto anche importante."