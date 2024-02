La partita odierna dellacontro la- poi finita 1 a 0 per i viola - ha segnato anche un esordio tra le file dei bianconeri: quello di Patryk, centrocampista classe 2007 che ha attirato l'attenzione per la sua tecnica, il fisico e la personalità ( QUI IL SUO PROFILO ), inserendosi rapidamente nella squadra di Paolo Montero con un occhio già rivolto anche ai piani più alti.Questo il nostro giudizio sulla sua partita, valutata con un 6.5: "E’ il prototipo del play allegriano: buone capacità di distribuzione del pallone, fisicità e interdizione per fare da schermo davanti la difesa. Oggi, al debutto da titolare, gli riescono bene entrambe le fasi".