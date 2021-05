Gianpaolo Pozzo, patron dell’Udinese, è intervenuto a Dazn: “È stata una circostanza casuale quella di essere il patron. Sono arrivato qui perché tifoso dell’Udinese, la società era in vendita e cercavano una cordata, alla quale mi sono avvicinato. Alla fine è successo che sono rimasto solo io: era passione, che è rimasta sempre. Erano anni che si soffriva, soprattutto l’Udinese, di torti arbitrali. A mie spese avrei fatto qualcosa come il Var, ma ancora più sofisticata”.



DI NATALE-JUVE - “Ricordo perfettamente, lui mi disse che se era possibile avrebbe rinunciato e sarebbe rimasto all’Udinese. Un uomo meraviglioso. Quanto avremmo guadagnato? Non ricordo, erano molti soldi. Ma abbiamo guadagnato di più tenendolo”.