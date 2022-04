Daniele Sebastiani, patron del Pescara, ha parlato a Il Centro dell'inchiesta sulle plusvalenze: "E’ un’inchiesta folle che non ha le gambe per camminare. Eravamo tranquilli prima e lo siamo ancora di più dopo l’inizio del dibattimento. Abbiamo richiesto il proscioglimento, e se dovessimo essere condannati faremo certamente ricorso. La nostra società ha operato in maniera corretta, attendiamo con fiducia la sentenza. La valutazione di un calciatore dipende da troppi fattori, l’esempio di Brunori è eloquente. Quest’anno ha già segnato 24 gol con il Palermo, ora quanto vale?".