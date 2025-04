Patrice Evra cambia vita: il 23 maggio il debutto in MMA

Getty Images

La nuova vita di Evra

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Patriceè pronto a rimettersi in gioco… stavolta con i guantoni da combattimento. L’ex difensore di, Manchester United e della nazionale francese ha annunciato il suo debutto ufficiale nelle arti marziali miste (), previsto per il prossimo 23 maggio all’Accor Arena di Parigi Bercy, in occasione di un evento organizzato dal circuitoEvra, 43 anni, è da tempo appassionato di questa disciplina e si allena dal 2016 con Cédric Doumbé, uno dei volti più noti della PFL. "Mi alleno con i migliori al mondo da anni, e vi diranno anche che sono pronto", ha dichiarato l’ex terzino. Il suo avversario non è ancora stato ufficializzato, ma Evra ha già lanciato la sua provocazione: "Se potessi scegliere, vorrei Luis Suárez. Pagherei di tasca mia. Potrebbe persino mordermi", ha scritto con ironia, citando il celebre episodio del morso ai danni di Chiellini durante i Mondiali 2014.

L’evento parigino sarà uno dei più attesi del circuito europeo, con il match clou tra Mansour “Tarzan” Barnaoui e l’imbattuto Archie “King” Colgan nella categoria dei pesi leggeri. Tuttavia, l’esordio di Evra nella Smart Cage catturerà l’attenzione di appassionati e curiosi."Ho calcato i palcoscenici più importanti del calcio, ma il PFL Europe sarà qualcosa di unico. Venite a vedere lo spettacolo", ha concluso. Lo show è servito, e lo spirito guerriero di Patrice Evra è pronto a sorprendere ancora.