Tiene banco, in attesa che si rientri in campo dalla pausa delle Nazionali, lo scarso impiego in questo avvio di stagione di Adrien Rabiot. Il francese, arrivato a zero in estate, ha giocato appena 206 minuti, facendo riaprire anche scenari di mercato che a gennaio potrebbero rendersi più frizzanti. Della situazione di Rabiot, ne ha parlato su Tuttosport il procuratore Federico Pastorello, che di francesi in bianconero se ne intende, avendo tutelato gli interessi di Patrice Evra: "Pat racconta sempre di quanto i carichi di lavoro della Juventus siano più pesanti e l'impatto sia davvero tosto. Rabiot è reduce da sei mesi di inattività, non mi stupisce che abbia avuto questo impatto, soprattutto perché inserito in un reparto con tanta concorrenza, sarebbe dura per chiunque. Sicuramente, Adrien si rivelerà una risorsa importante per i bianconeri".