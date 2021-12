Federico Pastorello, procuratore dell'anno 2021 ai Globe Soccer Awards, parla a Sky Sport: "Essere qui oggi è un grande orgoglio, per il mio Paese e per quanto abbiamo fatto in 25 anni di attività. Credo che sia la serata che tutti vorrebbero vivere facendo questo mestiere"."Romelu ha fatto una scelta, l'abbiamo condivisa insieme. È partito molto bene, poi ha avuto questo infortunio che gli ha tolto due mesi e quando stava per tornare c'è stato questo focolaio-covid al Chelsea, ne è stato vittima. Ha fatto gol, un rigore procurato, sarà protagonista. Siamo contenti della scelta fatta"."Vuole avere spazio nel club nell'anno che porterà ai Mondiali. Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti dei bianconeri: c'è serenità e troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, visto che nelle ultime tre gare ha fatto due partite da titolare e una con più di mezz'ora"."Sta vivendo un momento positivo. Ci sono colloqui avviati, non siamo contrari a un rinnovo: fa parte del mio lavoro valutare eventuali alternative, se ci saranno, per poi far decidere lui. Però non è nella sua testa in questo momento".