L'agente Federico Pastorello si ​è incontrato, oggi, con Fabio Paratici. Il procuratore ha lasciato gli uffici della Juventus, ma nessuna notizia ​è ancora trapelata. Se non che, la presenza stessa di Pastorello, sia proprio la notizia: l'agente, infatti, cura anche i diritti di Romelu Lukaku. Con il dubbio centravanti che continua ad animare il mercato dei bianconeri, potrebbe essere stato proprio il belga al centro dei discorsi avviati oggi. Icardi, ma non solo, quindi, nella lista dei desideri della Juventus: ogni strada, comunque, sembra condurre a Milano. L'Inter, infatti, da tempo sta seguendo le tracce di Lukaku, mentre si trova a gestire la difficile situazione Icardi. La Juve è in agguato su entrambi i fronti.