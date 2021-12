Massimiliano Allegri ha bocciato Arthur. Questa la sentenza tecnica inappellabile riportata da Calciomercato.com, che specifica come il cambio di procuratore sia stato effettuato anche in quest'ottica: Federico Pastorello ha la missione di trovare al suo nuovo assistito una nuova sistemazione.ROMA - In Serie A è la squadra al momento più probabile, ma l'ingaggio da 5,5 milioni di euro rende complicato anche il prestitoPSG - Questa pista sembra più percorribile per la maggiore potenza economica del Paris Saint-Germain, e perché la Juventus sarebbe interessata a uno scambio per Icardi o ParedesSIVIGLIA - Monchi è disposto a prendere Arthur in prestitoARSENAL - I Gunners monitorano sia Arthur che Kulusevski