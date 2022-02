In un'intervista concessa a Sport19, Javier Pastore ha svelato un retroscena su Paulo Dybala - con cui ha condiviso, seppure in momenti diversi, l'esperienza al Palermo. "Giocai una partita di beneficenza in Argentina e incontrai Paulo, che allora credo avesse sedici o diciassette anni. Lui mi disse che lo cercava il Palermo, mi chiese un consiglio. E io che ero già approdato Psg gli dissi che doveva accettare subito, perché Palermo è una città che ti fa sentire bene, è una società che fa crescere tanto i giovani che hanno ambizioni e voglia. Paulo mi ha ringraziò dicendomi che avrebbe valutato perché c’erano altre squadre interessate a lui. Ma io gli dissi: "Vai al Palermo!". Ha fatto la scelta giusta: se Dybala è quello che vediamo adesso lo è perché è cresciuto calcisticamente al Palermo".