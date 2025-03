Pastore a Cronache: 'Thiago Motta esaspera, cerebrale ma freddissimo con i giocatori'

Getty Images

Le parole di Giuseppea Cronache di Spogliatoio:THIAGO MOTTA - "Thiago Motta esaspera, volontariamente: lo faceva anche a Bologna, mandando in panchina Zirkzee e Calafiori. Quindi troviamo giocatori che giocano in 3/4 ruoli diversi perché è la sua visione del calcio. È una visione anche un po’ ego riferita, in cui dice in questa squadra l’intoccabile è solo uno, e sono io. Quindi caro Danilo arrivederci, cari Arnautovic al Bologna e Nzola allo Spezia, comando io. Questo ti mette addosso grande pressione. Se la squadra ti segue sei una specie di Messia come l’anno scorso, se cominciano a esserci increspature… C’è un modo di intendere il calcio cerebrale ma freddissimo nei confronti dei giocatori".