Le parole di Giuseppea Cronache di Spogliatoio:"Secondo me la squadra spingerebbe per provare a vincere la partita. Punteggio basso, Inter più gasata dopo il +2. Il turnover dell’Inter è stato recepito meglio dai nerazzurri rispetto a quello della Juventus. Secondo me alla fine pareggiano 1-1. Dopo il pari contro l’Empoli potrebbe vedersi una Juve migliore, ma mi aspetto anche un’Inter al top".