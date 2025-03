Pastore a Cronache: 'Esonero Thiago Motta? E' il fallimento di Giuntoli, ha sbagliato quasi tutto'

Getty Images

Pastore a Cronache su Giuntoli: le parole

Oltre all'analisi sulla gestione dial centro c'è anche il lavoro dicapo dell'area sportiva della Juventus e colui che ha scelto il tecnico. A cronache, Giuseppe Pastore ha parlato proprio dell'operato del dirigente bianconero, sottolineando tutti gli errori commessi in questi mesi.Prima di tutto un accenno sul futuro e la nuova "posizione" di Giuntoli nel club: "Non è detto che sia Giuntoli a scegliere il prossimo allenatore della Juventus, è soggetto ad un obiettivo economico e sportivo anche se considero la Juve favorita per arrivare quarta. Questo è il fallimento di Giuntoli, abbiamo letto delle cose in questi giorni anche piuttosto gravi sul rapporto con Thiago Motta".

Poi, Pastore si è soffermato sulle scelte fatte dal dirigente: "Gli errori di Giuntoli sono rimasti un po' nell'ombra, una volta che si fa male Bremer...la Juve aveva buchi chiarissimi e non li ha colmati, è colpa di Giuntoli non aver pensato ad un terzino destro affidabile, a non aver preso un vice Vlahovic e poi il discorso spogliatoio che è 50 e 50. Vero che Thiago Motta ha avallato il mettere da parte i leader ma c'è un dirigente apposta per far capire che la Juve è un'altra cosa, che non puoi ruotare sette capitani, che devi avere un modo di comunicare con i giornalisti e i giocatori da Juve. Giuntoli è arrivato con un clamore mediatico superiore a Thiago Mottelly mi sembra un abbaglio, credo Giuntoli sia pesantemente sotto esame".