Uno dopo l'altro, quasi in fila indiana per visite e saluti. La Juve è tornata Juve, almeno nei nomi e nei numeri: dopo il mezzo bagno di folla e il pranzo del lunedì, nazionali italiani e brasiliani (più Cuadrado) si sono ritrovati di nuovo al centro del villaggio e sono parsi decisamente entusiasti, tra saluti - distanziati - ai tifosi e botta e risposta con chi chiedeva autografi o continuava a godere delle notti magiche europee.E così, a chi chiedeva della pastasciutta,ha risposto di correre verso il pranzo e di avere ancora dentro sé la notte di Wembley e le parole dell'immediato post. Chi invece spronava, ha ricevuto un saluto lontano con un pugno chiuso: segno di forza e quindi di coraggio.è stato tra i più acclamati, ma la guerra dei decibel l'ha vinta: da lontano e da vicino (distanziato) ha salutato, sorriso, congiunto le mani in segno di riconoscenza anche per il boato ricevuto ieri al rientro alla Continassa. Non ha potuto firmare autografi e ha spiegato il perché - i bianconeri sono in bolla -, ma con una mano sul cuore ha saputo esaltare ugualmente il suo pubblico.Con il primo, vero, giorno di allenamento dei "rientrati" iniziano ufficialmente i venti giorni di Max e al Max. Come recitato in conferenza stampa, Allegri ha finalmente a disposizione la sua Juve, con tutti gli effettivi e gli infortuni pienamente recuperati.Il Gamper è un palcoscenico meraviglioso per una prova generale, anche se a corto di battute e verosimilmente di ossigeno: sarà un'iniezione di tanta esperienza, buona o cattiva, per arrivare al 22 agosto con un'idea più chiara di come sarà e cosa sarà la Juventus.