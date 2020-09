Luis Suarez è in attesa dell'esame di B1 di italiano, passo cruciale per ottenere la cittadinanza italiana di cui il Pistolero ha bisogno per trasferirsi alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esame si dovrebbe tenere a Perugia giovedì 17 settembre mentre per Il Corriere dello Sport e Il Corriere di Torino, la data potrebbe essere anticipata con Suarez che darebbe l'esame di lingua il giorno precedente, mercoledì 16 settembre.