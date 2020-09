4









La questione passaporto che sta facendo saltare l’approdo di Luis Suarez alla Juventus per la lunghezza delle tempistiche, presto sarà solo un ricordo perché l’immediato futuro ha un nome e cognome, Edin Dzeko. Aspettando il sì di Milik alla Roma. Ma il caso ha già fatto discutere. Si è esposto in prima persona il noto attore Alessandro Gassmann, che attraverso un tweet ha espresso la sua opinione: "Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza, che “purtroppo” ,un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaporto italiano prima di ottobre, un leggero senso di schifo mi sopraggiunge". Un pensiero che ha infiammato la tifoseria della Juventus.



