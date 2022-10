Conte VS Bentancur telling him off in Italian “pass the ball! Dickhead!” #MUNTOT pic.twitter.com/O89RnH9I0I — William Manzione (@wmanzione) October 19, 2022

Antonio Conte è sempre un po' così, sempre parecchio euforico. Nel match perso a Old Trafford contro il Manchester United, il tecnico del Conte è stato pizzicato dalle telecamere della partita mentre rimproverava Rodrigo Bentancur, ex centrocampista della Juventus. L'uruguaiano è stato ripreso perché non aveva subito smistato per il compagno più vicino. E infatti, Conte non le ha mandate a dire: "Passa la palla, testa di...". Il resto, ecco, potrete intuirlo: il riferimento è piuttosto chiaro e Conte no, proprio non si smentisce mai.