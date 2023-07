Pasqualeex difensore di Juventus, Torino e Fiorentina, si è raccontato al Corriere di Torino. Le sue parole:"È stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi però mi pativa, mi insultava. E più lui parlava, più io lo menavo. Ma che gol mi fece in un derby! Con una finta mi mandò a rotolare in curva Maratona. Fenomeno"."Il bianconero Casiraghi, fortissimo, l’avversario più cattivo che io abbia mai affrontato, simulò di avere subìto un fallo da parte mia. Ed eravamo già ammoniti tutti e due dopo neanche un quarto d’ora. L’arbitro Ceccarini, guarda caso quello di Iuliano e Ronaldo, estrasse un altro giallo e mi cacciò. Mi prese una crisi isterica, stavo vivendo una clamorosa ingiustizia, i compagni provarono a tenermi, Lentini mi stringeva, mi faceva male e io mi infuriavo ancora di più. Otto turni di stop. Il martedì, Moggi venne negli spogliatoi e annunciò: “Pasquale, sono quaranta milioni di multa”, ovviamente in lire. Risposi: “Direttore, se devo pagare quaranta milioni, smetto di giocare”. E Moggi: “Allora puoi pure smettere”. Me li tolsero dallo stipendio".