"E' un libero, non è un difensore. Io non ho mai visto uno che quando difende si gira con di cu*o. Se vedi come marca lui quando lo puntano, difende sempre con il cu*o". Così Pasquale Bruno a Tiki Taka ha parlato di Leonardo Bonucci e del suo modo di difendere. Ma non è stata l'unica volta che l'ex Juve, poi diventato simbolo del Torino, ha rivolto parole simili all'indirizzo del numero 19. Nel 2015, infatti, O Animale disse: "L'altra sera guardavo la Juve contro il Toro e vedere Bonucci protestare mi ha fatto pensare. Mi piacerebbe avere la possibilità di essere in campo oggi, in un Juventus-Torino contro Bonucci. Vederlo così tanto eccitato, euforico, pronto a protestare sempre, mi ha fatto immaginare Pasquale Bruno nel tunnel che dà un pugno in faccia a Bonucci, gli spacca il labbro con cinque punti di sutura e così non parla per cinque mesi. È il mio sogno nel cassetto".