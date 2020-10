L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Brivido Sportivo, parlando dell’approdo di Federico Chiesa alla Juventus: “Chiesa non voleva più rimanere, la società ha fatto quello che doveva. Non si può tenere un giocatore scontento in squadra, e con la cifra incassata investiranno su altri giocatori. Si può condividere o meno il comportamento, io per esempio non sono mai arrivato allo strappo, alla rottura con un club, ma non siamo tutti uguali. Ognuno ha degli obiettivi e li raggiungo come meglio crede”.