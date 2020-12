L'ex terzino della Fiorentina Manuel Pasqual ha analizzato il momento della Juventus a 90° Minuto parlando anche del futuro di Dybala: "L'argentino chiede un ingaggio alto, ma la società non lo vuole accontentare. E' chiaro che in questo momento è complicato trovare un posto a Dybala a livello tattico. McKennie invece è pronto per fare il salto di qualità se seguirà i consigli di Pirlo, è un ragazzo giovane che ha dinamicità. Per me è lui il titolare in mezzo al campo vicino a Bentancur, e non Rabiot".