L'ex giocatore della Fiorentina Manuel Pasqual, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN dove ha parlato del derby di ieri sera tra Juve e Torino, ammettendo come i bianconeri siano di fatto finiti fuori dalla corsa Scudetto.



'Il pareggio della Juventus con il Torino permette a chi sta davanti di allungare e la toglie dalla corsa scudetto. Però ci allacciamo alle parole di Allegri, che esclude la Juve da questa corsa. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino in fondo. Il Torino ha sempre fatto la partita, andando forte per 90 minuti, cosa che la Juventus ha sofferto'.