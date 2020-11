Appena arrivato alla Juventus, Andrea Pirlo ha deciso di far salire in prima squadra Gianluca Frabotta mandando in prestito Luca Pellegrini, oggi titolare nel Genoa di Maran. Stessa età (classe '99), stesso ruolo: "Il campo gli ha dato ragione - conferma Manuel Pasqual ai microfoni della Rai - Frabotta ha avuto la possibilità di partire subito titolare alla prima contro la Samp facendo molto bene, poi è andato anche in Under 21 dove anche lì è riuscito a mettersi in mostra".