Giornata di festa, molto limitata, per gli italiani. La Pasqua di quest'anno è diversa per tutti noi, costretti a rimanere lontani dai nostri affetti più cari. Proveranno a tenerci compagniaGli storici capitani di Juve e Roma, nonché campioni del Mondo nel 2006 con l'Italia saranno in diretta su Sky Sport a partire dalle 19. Totti dalla sua casa di Roma, ADP da Los Angeles dove sta passando la quarantena assieme ai figli. Del Piero ha già parlato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.