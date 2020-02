La Juventus vince non senza polemiche, nella partita di ieri contro la Fiorentina. Polemiche nate per i due rigori concessi da Pasqua, uno più dubbio, l'altro abbastanza evidente, che hanno condizionato prevalentemente il post-partita che non la partita in sé. La direzione di gara, affidata all'arbitro Pasqua, non è stata per niente impeccabile, secondo i quotidiani sportivi. Per Tuttosport, l'arbitro è da "5", con grandi responsabilità sulla gestione del Var negli episodi della partita, ma anche per il senso di insicurezza che trasmette per tutta la gara. Si accoda alla valutazione anche Il Corriere dello Sport, che replica il voto, 5, ma anche le motivazioni: il fallo di Igor in area su Ronaldo pesa come un macigno. E anche la Gazzetta dello Sport concorda sull'insufficienza piena: il secondo rigore è forse generoso, ma l'intera gestione di falli e cartellini non sembra essere convincente.