Una Pasqua diversa, una Pasqua in compagnia di Eva Murati. Sbarcata in Italia a Tiki Taka, programma tv di Mediaset con Piero Chiambretti, la stupenda showgirl albanese sta facendo impazzire tutti, per la bellezza e la competenza. Dalla Champions League, seguita per la televisione albanese, al campionato italiano, è anche parente dell'ex attaccante di Siena e Reggina Erjon Bogdani. E' una gran tifosa della Juve: showgirl, presentatrice e molto altro ancora, in Albania è già una vera e propria star. Ora anche in Italia... e tra i tifosi bianconeri.



Eccola nella nostra gallery.