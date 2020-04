Bellissimo messaggio e bellissimo video postato su Instagram da Rita Guarino, coach della Juventus Women. "Torneremo presto a colorare le nostre città. Auguri di Buona Pasqua a tutti", scrive l'allenatrice bianconera che in due anni e mezzo ha portato la Juve in testa al calcio italiano femminile vincendo tutti i trofei a disposizione: campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Anche in questa stagione la Juve era davanti a tutti in campionato ma per cause di forza maggiore tutti si sono dovuti fermare.