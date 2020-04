Messaggio della Juventus per Pasqua. Con la società che sceglie un gioco per tenere compagnia ai suoi tifosi e follower. I protagonisti sono Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e infine Matthijs de Ligt. "Buona Pasqua a tutti i bianconeri in giro per il mondo - scrive la Juve su Twitter -. Terzo test (con il difensore centrale olandese ndr): riuscite a trovare le uova nascoste all'interno delle immagini?".



Qui sotto tutti e tre i test pubblicati dalla Juventus, se cliccate sulla foto trovate anche le soluzioni. Quanti riuscite a trovarne?