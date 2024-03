Pasalic sul gol di Koopmeiners: le parole che colpiscono la Juventus

Il big match allo Stadium tra Juventus e Atalanta termina con un pareggio . La partita è stata caratterizzata dalle reti di Cambiaso e Milik per i bianconeri di Allegri e dalla doppietta di un Koopmeiners in stato di grazia per la Dea. Il centrocampista olandese, oggetto di interesse nel mercato estivo della Vecchia Signora, ha segnato due gol che confermano la sua stagione di consacrazione con il numero 7 nerazzurro.Al termine della partita, è stato il compagno di squadra Marioa elogiare la prestazione di: "Il suo sviluppo è evidente, sta compiendo gesti importanti e siamo felici di averlo con noi. Speriamo continui a segnare molti gol. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita contro lo Sporting, e se passiamo vedremo chi ci toccherà nei sorteggi. Sarà difficile, ma siamo pronti".Il centrocampista croato ha aggiunto: "Siamo delusi di non aver vinto, considerando che eravamo in vantaggio, ma ottenere almeno un punto in casa della Juventus è comunque un buon risultato. Abbiamo perso una partita importante contro il Bologna, quindi dobbiamo recuperare punti. Prima della pausa c'è un'altra partita importante contro la Fiorentina, ma penseremo a quella dopo lo scontro con lo Sporting".Riguardo alla prima rete del match, realizzata su calcio piazzato con l'assist di Pasalic per Koopmeiners, il centrocampista dell'Atalanta ha commentato: "Il gol è stato frutto di uno schema, e siamo molto soddisfatti di averlo messo in pratica con successo oggi.