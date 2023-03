Un concetto che ha preso piede negli ultimi mesi è quello di, detta anche "opaca". Il tema è sempre uno: il calciomercato. Il focus del procuratore federale Giuseppe, che nei prossimi giorni notificherà proprio la chiusura di questo fascicolo d’indagine, è puntata nello specifico sulle operazioni imbastite dallacon. Dietro ad ogni operazione di mercato però spesso si celano rapporti duraturi tra le società. Si pensi che Milan e Genoa hanno completato 53 operazioni soltanto nel corso del nuovo millennio. Come riferisce Tuttosport.Tutti si interrogano su cosa però renda sospetti questi affari di mercato. Molto difficile sia il numero di operazioni completate. Sull’asse Juventus-Bologna come su quello Juventus-Udinese, per esempio, si contano appena due trasferimenti nel triennio 2018-2021 finito sotto inchiesta. Invece, nello stesso lasso temporale tra Inter e Genoa se ne possono registrare sette. Condita, tra l'altro, da un doppio avanti-indietro, quindi una cessione seguita da un riacquisto. Prima con Radu e Pinamonti dopo, tipologia d’operazione reputata sospetta per eccellenza dagli ambienti federali, secondo i parametri chiariti nelle ultime carte.Difficile, anche in questo caso. Le due operazioni della Juventus con il Bologna hanno garantito un ammontare di 17,6 milioni totali, quelle con il Cagliari invece appena 12,5. Guardandosi attorno 77,6 versati sempre sulla rotta Inter-Genoa o dei 65 sull’asse Milan-Genoa. 57 i milioni invece che hanno viaggiato tra Napoli e Roma.Potrebbe esserci alla base il concetto di "sistema" ma nemmeno questo reggerebbe. Le operazioni andate in porto dal club bianconero verso le sei società definite partner, infatti, hanno fruttato un ammontare complessivo di 22 operazioni per 177 milioni di euro. Allargando il campo di indagine alle big italiane con le sei società a ognuna più vicine, per quantità e peso dei trasferimenti, la Juventus si ritrova addirittura in fondo, stilando una classifica. Il Napoli ha generato 183,6 milioni con le sue sei partner preferite, il Milan 233, la Roma 235 e l’Inter addirittura 267,3 nelle trattative concluse con Atalanta, Cagliari, Genoa, Parma, Roma e Sassuolo.Il sospetto quindi è che l'accusa si annidi nelle carte rinvenute con accordi tra i club mai depositati in Lega o in Figc. Documenti però senza alcuna firma quindi senza alcun valore nella giungla del calciomercato che bozze simili ne vede creare a centinaia ogni giorno.