La Juve ha giocato un'amichevole in famiglia questa sera all'Allianz Stadium. Il pullman dei bianconeri ha varcato i cancelli della Continassa intorno alle 20, prima dell'arrivo di Nedved e Paratici che, così come lo staff di Sarri, hanno raggiunto lo stadio su auto private. Alle 22.24 il pullman dei bianconeri ha lasciato lo stadio. Torneranno qui tra una settimana quando la partita peserà davvero. Il Milan, infatti, sarà a Torino per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 di San Siro.