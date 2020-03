Sulla questione del rinvio di Juventus-Inter e di altre sei partite della 26a giornata - l'ultimo rinvio ufficiale è quello di Sampdoria-Verona - è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Spetta alla Lega capire se nel rifare i calendario del campionato si può sfruttare la finestra della prossima settimana. Sembrerebbe che ci sia la possibilità, ma non deve essere né il Comitato Olimpico né il Governo a sciogliere il nodo. Se dovesse andare in porto questa soluzione, nessuno potrebbe dire che una parte della 26a giornata di campionato è stata rinviata, perché verrebbe solo posticipata di qualche giorno. A quel punto bisognerebbe rivedere anche le date delle semifinali di Coppa Italia, ma gran parte delle critiche verrebbero evitate. Non mi permetto di parlare a nome del Governo, ma credo che sarebbe felice se ci fosse la certezza che confermerebbe la regolarità del campionato. Tutte le società però devono essere d'accordo".