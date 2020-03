L'Udinese approva, il Brescia no. Proprio no. La decisione di rinviare all'ultimo momento le partite della settima giornata di campionato - girone di ritorno, ovviamente - ha suscitato critiche e nervosismo. E' partito Liverani (oggi il suo Lecce affronterà l'Atalanta), ha chiuso Massimo Cellino, patron delle Rondinelle: "E' stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro".