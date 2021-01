La Juventus Women oggi ha sconfitto per 2-1 ai supplementari la Roma nella prima semifinale di Supercoppa Italia. Più tardi le bianconere hanno scoperto chi sarà l'avversaria in finale: domenica a ora di pranzo la Juve affronterà la Fiorentina, che ha ribaltato il Milan nella seconda semifinale. Nel pomeriggio le ragazze di coach Guarino hanno espresso tutta la loro gioia sui social: chi si affida a lunghi messaggi pieni di carica e motivazioni, come Girelli e Alves, e chi si limita a delle foto e a poche essenziali parole. Fino a Sembrant che in un messaggio in inglese scrive però "insieme" in italiano a caratteri cubitali, e a Bacic che cita il celebre motto "Vincere è l'unica cosa che conta..."