Un nuovo caso di discriminazione sessiste avvenuto alla vigilia della Partita del Cuore, evento di beneficienza volto a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro, con Aurora Leone dei The Jackal prima invitata e poi cacciata da Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, perché "Non puoi stare seduta qui. Le donne non giocano a calcio" (queste le sue parole).Ecco il comunicato del club bianconero:Fin dalla loro nascita, le Juventus Women hanno svolto un ruolo fondamentale nella rottura delle barriere e degli stereotipi, e lo hanno fatto con eleganza e classe, intraprendendo un viaggio che le ha portate a vincere, finora, sette trofei in quattro anni.La loro lotta per l’uguaglianza e contro la discriminazione continua, e continuerà anche questa sera, come testimonia la loro presenza alla Partita del Cuore. Le Campionesse d’Italia, per l’occasione guidate da Sinisa Mihajlovic in panchina, giocheranno i primi minuti della partita dell’Allianz Stadium, dopodiché scenderà in campo, sempre contro la Nazionale Italiana Cantanti, il team dei Campioni per la Ricerca".