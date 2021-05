La Juventus grande protagonista alla Partita del Cuore dell'Allianz Stadium, sostenuta dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, presieduta da Allegra Agnelli. Nello stadio bianconero si sfidano Nazionale Cantanti (con Allegri in campo), Juventus Women e la squadra dei Campioni (dove giocano Agnelli, Nedved, Pirlo e Buffon tra gli altri).

SIPARIETTO NEDVED-PIRLO - Intervistato a bordocampo prima della partita, il vicepresidente juventino Pavel Nedved ha dichiarato: "Non so quanto ne ho (condizione fisica per giocare, ndr) ma la causa è giustissima e sono felicissimo di stare in questo palcoscenico fantastico, sono contento di dare una mano. Lo facciamo da anni e ne sono felice. Chi tempo tra Ribery e Allegri? Tutti, sono troppo veloci ormai per me! Sarà dura. Pirlo? Lo vedo benissimo, è bravo e sa giocare".

Al che Andrea Pirlo interviene: "Sapevo giocare..."

BUFFON - Anche "Super Gigi" ha parlato, mentre osservava la Juventus Women conduceva di due reti sulla Nazionale Cantanti: "L'orgoglio e lo spirito di rivalsa delle donne sono enormi, e stasera lo stanno ribadendo. Dida (l'ex portiere brasiliano difende i pali della Nazionale Cantanti, ndr) è fisicamente messo meglio di me, potrebbe giocare altri due anni! Io ora stacco 15 giorni, ci penso bene e decido cosa fare nella maniera più opportuna. Se decido di continuare, devo avere motivazioni ed entusiasmo, altrimenti ha senso smettere. Non ho fretta, sono sereno. Bisogna sapere anche fare passi indietro anziché troppo azzardati in avanti. Merito della mia splendida carriera è anche dell'ambiente Juve, che mi ha trasformato da ragazzo a uomo."

GAMA - La capitana della Juventus Women e della Nazionale azzurra Sara Gama: "Questa è una serata importante per la ricerca contro il cancro, e siamo volute intervenire in una giornata di festa. Mister Mihajlovic ci ha detto che dovevamo fare 3 gol, non solo 2. Ma abbiamo portato a casa il risultato, dai."

GIRELLI - Si aggiunge a Gama bomber Cristiana Girelli: "Sono certa che i colleghi maschi si riporteranno in vantaggio dopo il pareggio agguantato dalla Nazionale Cantanti. Siamo molto felici di essere qui, aiutiamo tutti la Fondazione Piemontese, è molto importante e buon compleanno alla fondazione per i suoi 35 anni. Importantissimo chiamare il 45527 e sostenere la ricerca!"

JOHN ELKANN - Il presidente di Exor parla della serata e della Ferrari, niente Juve: "Bello poter tornare in campo ed essere tutti insieme per questa causa così importante, speriamo di poter essere qui fisicamente coi tifosi come gli altri anni. Con Leclerc che ha segnato è stato gioco di squadra col mio assist. Quando tutti fanno quello che devono fare si vince. Una bella rivincita per Charles dopo la sfortuna in pista di domenica al Gran Premio di Monaco. Ho grande fiducia nel futuro."

ALLEGRI - Un ex Juve il cui possibile ritorno aleggia spesso sulla Continassa, Max Allegri: "Stasera mi sono davvero divertito, una bellissima occasione per contribuire alla ricerca sul cancro, che sta facendo passi da gigante. Nonostante non ci sia il pubblico, cornice importante, abbiamo la possibilità di donare con un sms al 45527, così aiutiamo chi ha veramente bisogno. Capello è un grande allenatore, uno dei più vincenti in Europa e da lui ho sempre da imparare, parlare con lui è un piacere e un onore. Era tanto che non giocavo, ma è sempre piacevole trovare amici e ragazzi che danno la disponiblità a partecipare a serate per fare del bene. Ribery è un giocatore straordinario, purtroppo è avanti con l'età ma giocatori che giocano come lui un altro calcio è difficile trovarli!"