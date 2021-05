"Siamo qua per difendere 40 anni di storia e 5 milioni di euro che stiamo raccogliendo. Se avessimo deciso di non giocare stasera qualcuno sarebbe morto, dato che si tratta di una raccolta fondi importante"



Così Enrico Ruggeri, colonna portante della Nazionale Cantanti, ha difeso a Canale 5 la scelta di giocare nonostante tutte le polemiche riguardanti l'esclusione di Aurora Leone dei The Jackal. Nel frattempo, le Juventus Women si stanno riscaldando per scendere in campo e aprire questa bella serata di calcio benefico all'Allianz Stadium di Torino!