Pranzo pre-partita del Sona Calcio.

I giocatori sono in un tavolo a parte.

Funziona così in tutto il mondo. pic.twitter.com/p7FE4ATxzS — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) May 30, 2021

Sono passati pochi giorni dallache si è disputata all'Allianz Stadium. Come tutti ricorderanno, la vigilia fu tormentata, a causa dell'esclusione dideidal tavolo dei calciatori della Nazionale Cantanti e la risposta dellache schierò lenel primo quarto d'ora del match benefico. 4 giorni dopo, il capitano della Nazionale Cantanti Enricoè tornato sulla discussione con una foto postata sui social e un messaggio: "Pranzo pre-partita delCalcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo."