Domani sera all’Allianz Stadium andrà in scena la Partita del Cuore. Un’occasione per rivedere in azione ex campioni bianconeri come Gigi Buffon - reduce dalla prima stagione con la maglia del PSG - e Andrea Pirlo, oltre all’attuale capitano della Juve Giorgio Chiellini. Il calcio d’inizio sarà dato da Cristiano Ronaldo, mentre in panchina siederanno due allenatori d’eccezione: si tratta di Gianluca Vialli e Michel Platini che, come scrive Tuttosport, guideranno i Campioni per la Ricerca (con Andrea Agnelli nel ruolo di capitano). Sulla panchina della Nazionale Cantanti ci saranno invece Massimiliano Allegri e Marco Masini.