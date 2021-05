Andrea Pirlo sarà regolarmente in campo, in squadra tra gli altri con Agnelli, Elkann, Nedved, Buffon, contro la Nazionale Cantanti (più Allegri) nella discussa Partita del Cuore del "gran rifiuto" ad Aurora Leone. L'allenatore della Juventus, al centro peraltro di numerosissime voci di mercato sul futuro traballante della sua panchina, ha diffuso sui propri profili social un messaggio dove spiega che sarà della partita nonostante il disappunto per la mancata partecipazione della Leone.

Ha invece dato forfait ufficialmente il rapper romano Briga.

Qui di seguito i loro post: