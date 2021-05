Stasera su Canale 5 - prima volta sulle reti Mediaset - andrà in onda la Partita del Cuore in diretta da Torino. Occhi puntati sugli juventini ed ex, tra i quali c'è anche Massimiliano Allegri acquisto - in prestito - della Nazionale Cantanti allenata dalla coppia Capello-Masini. Da una parte Allegri e dall'altra... Andrea Agnelli. Sì, lui: pantaloncini e scarpini insieme a John Elkann, Andrea Pirlo, Gigi Buffon e Marco Storari.



NEDVED VS MORENO - In campo anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, che con la Nazionale di ciclismo affronterà il rapper Moreno col quale aveva avuto uno scontro nel 2015 dopo aver subito un tunnel. In precedenza era stata annunciata anche la presenza di Cristiano Ronaldo, che però non sarà presente perché già volato a Lisbona. Ci saranno, invece, i tifosissimi bianconeri Bugo, Eros Ramazzotti e Shade.



SOLIDARIETA' - In tanti sui social si sono schierati dalla parte di Aurora Leone dei dopo la sua esclusione dalla Nazionale Cantanti (QUI la ricostruzione): dalla Bonansea alla Salvai, sfoglia la gallery per vedere tutti i messaggi di solidarietà per la protagonista dei The Jackal.