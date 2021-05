di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Vince la Nazionale Cantanti: all'Allianz Stadium, la squadra di Max Allegri batte quella di Andrea Pirlo. Noi ci siamo divertiti con le pagelle... bianconere. Eccole qui in basso.



PIRLO 8 - Se sarà l'ultima allo Stadium, per certi versi meglio che sia stata da calciatore. Illumina e determina: novanta minuti da Maestro della regia. Meglio di Arthur...



AGNELLI 6.5 - Prova a tenere botta, anche se Moreno è una freccia e un po' lo patisce. Comanda lui, alla fine. In tutto e per tutto.



NEDVED 7 - Oh, che ricordi quelle sterzate. E che bello pure vedere quella sgroppata. Feels potentissimi.



LECLERC 6 - Un gol e poco più: deve ancora riprendersi dall'ultimo GP. STORARI 7 - Bene, benissimo, e un paratone incredibile. Proprio col suo stile: inimitabile.



ELKANN 6.5 - Con il 6 sulle spalle, in una giornata di pieni ricordi. Elegante nello smistare, coraggioso nell'andare avanti a cercare la gloria personale.



SAINZ 5 - Un quarto d'ora e movimenti alla Morata. Però quelli sbagliati.



ALLEGRI 5.5 - Gli avvistamenti fissi nei bar di Torino hanno portato inevitabilmente a una forma fisica deficitaria. Però Max ci mette piede e sorrisi, e va anche bene così...