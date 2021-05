Durante la Partita del Cuore, Gene Gnocchi in cabina di telecronaca come commentatore ha fatto una battuta riferita al terzo portiere della Juventus: "Ha giocato più minuti all'Allianz Stadium oggi Enrico Ruggeri (capitano della Nazionale Cantanti, ndr) che Carlo Pinsoglio in tutta la sua carriera".

A proposito di portiere bianconeri, nel match benefico Gigi Buffon sta giocando sia tra i pali che come giocatore di movimento, e in porta si sta vedendo all'opera pure l'ex riserva di Buffon Marco Storari. Una festa benefica in salsa Juve.