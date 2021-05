Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste.

Sono senza parole di fronte a tanta idiozia.

#partitadelcuore — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 25, 2021

"Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste.al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa".Sono le parole di Gigi, che si è schierato sui propri canali social attaccando per quanto accaduto nell'amara vigilia della Partita del Cuore, in scena stasera all'Allianz Stadium.